В Казани сотрудники ГАИ устроят облаву на пешеходов, нарушающих ПДД

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С 20 по 29 июня в Казани проходит профилактическое мероприятие «Пешеход». Госавтоинспекция проводит рейды, напоминая пешеходам, что переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора. Также рекомендуется носить светоотражатели, особенно в темное время суток.

Сообщается, что с начала года на территории столицы Татарстана произошло 174 наезда на пешеходов, в которых три человека погибли, еще 189 получили травмы.