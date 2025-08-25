В Казани сотрудники ГАИ поймали водителя, перевозившего пассажира в кузове пикапа

На днях в социальных сетях распространился видеоролик, запечатлевший водителя пикапа Dodge RAM, перевозившего пассажира в кузове автомобиля вблизи Кировской дамбы. Оказалось, что мужчине стало жарко в салоне и он предпочел провести поездку стоя в кузове.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, за рулем пикапа находилась 41-летняя жительница Высокогорского района. Женщина сразу признала свою вину.

В отношении водителя составили протоколы сразу по нескольким статьям: перевозка пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, нарушение правил перевозки пассажиров, управление транспортным средством лицом, не включенным в полис ОСАГО, а также за опасное вождение.

В отношении 42-летнего пассажира также составлен административный материал за то, что он находился в автомобиле без использования ремня безопасности.