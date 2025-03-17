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Происшествия 17 марта 2025 08:32

В Казани сотрудники ГАИ поймали пьяного водителя питбайка

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В воскресенье вечером на 1-й Поперечно-Дорожной улице питбайкер проигнорировал требование автоинспекторов об остановке и устроил преследование, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Позднее нарушителя поймали. Как выяснилось, за рулем находился 32-летний житель Казани, который был пьян — медицинское освидетельствование зафиксировало содержание алкоголя 0,339 мг/л.

На водителя составили административные протоколы за целый ряд нарушений:
— вождение в нетрезвом виде;
— управление незарегистрированным транспортом;
— отсутствие прав;
— езда без застегнутого шлема;
— игнорирование требования об остановке;
— отсутствие страхового полиса ОСАГО.

Питбайк изъяли и отправили на спецстоянку.

#госавтоинспекция
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