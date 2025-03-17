В Казани сотрудники ГАИ поймали пьяного водителя питбайка

В воскресенье вечером на 1-й Поперечно-Дорожной улице питбайкер проигнорировал требование автоинспекторов об остановке и устроил преследование, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Позднее нарушителя поймали. Как выяснилось, за рулем находился 32-летний житель Казани, который был пьян — медицинское освидетельствование зафиксировало содержание алкоголя 0,339 мг/л.

На водителя составили административные протоколы за целый ряд нарушений:

— вождение в нетрезвом виде;

— управление незарегистрированным транспортом;

— отсутствие прав;

— езда без застегнутого шлема;

— игнорирование требования об остановке;

— отсутствие страхового полиса ОСАГО.

Питбайк изъяли и отправили на спецстоянку.