В Казани сотрудники ГАИ поймали пьяного водителя питбайка
В воскресенье вечером на 1-й Поперечно-Дорожной улице питбайкер проигнорировал требование автоинспекторов об остановке и устроил преследование, сообщает Госавтоинспекция Казани.
Позднее нарушителя поймали. Как выяснилось, за рулем находился 32-летний житель Казани, который был пьян — медицинское освидетельствование зафиксировало содержание алкоголя 0,339 мг/л.
На водителя составили административные протоколы за целый ряд нарушений:
— вождение в нетрезвом виде;
— управление незарегистрированным транспортом;
— отсутствие прав;
— езда без застегнутого шлема;
— игнорирование требования об остановке;
— отсутствие страхового полиса ОСАГО.
Питбайк изъяли и отправили на спецстоянку.