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Происшествия 23 июня 2025 17:05

В Казани сотрудники ГАИ поймали блогера-автохама, разъезжавшего по тротуару

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В соцсети попал видеоролик, как неизвестный мужчина за рулем автомобиля Hyundai в Казани заехал на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. Видеозапись заинтересовала сотрудников Госавтоинспекции.

Проверка показала, что инцидент произошел 16 июня на улице 2-й Азинской. За рулем Hyundai Accent находился 22-летний казанец.

Водитель вину в совершении правонарушения признал в полном объеме. Против него составили протоколы сразу по нескольким статьям: опасное вождение, езда по тротуару, использование телефона во время управления автомобилем, нарушение правил тонировки, техническая неисправность и техническая неисправность тормозной системы.

Автомобиль отправили на штрафстоянку.

#автохам #госавтоинспекция казани
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