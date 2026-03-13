В Казани сотрудники ГАИ наказали проехавшего по тротуару водителя иномарки

В Казани сотрудники ГАИ выявили и привлекли к ответственности водителя Haval за нарушения ПДД, которые были обнаружены после опубликованного в интернете видеоролика. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Автоинспекторы установили регистрационные номера автомобиля и предполагаемого нарушителя. По результатам проверки выяснилось, что 10 марта за рулем автомобиля Haval находился местный житель 1979 года рождения.

В отношении него составили административный протокол. Санкция статьи за езду по тротуару предусматривает штраф в размере двух тысяч рублей.