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Происшествия 4 июля 2024 10:49

В Казани сотрудники ФСБ провели антитеррористические учения

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В Татарстане прошли учения оперативного штаба по предотвращению теракта. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РТ.

«Оперативным штабом в Республике Татарстан проведены учения по пресечению террористического акта и нейтрализации лиц, причастных к его совершению на территории республики», – сообщил официальный представитель УФСБ России по РТ Андрей Сергеев.

Главная цель учений — отработка взаимодействия оперативного штаба с местными органами федеральной исполнительной власти, спецслужбами и другими организациями при условно совершенном преступлении террористической направленности.

#УФСБ РФ по РТ
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