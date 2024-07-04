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Новости Татарстана и Казани
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В Казани сотрудники ФСБ провели антитеррористические учения
В Татарстане прошли учения оперативного штаба по предотвращению теракта. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РТ.
«Оперативным штабом в Республике Татарстан проведены учения по пресечению террористического акта и нейтрализации лиц, причастных к его совершению на территории республики», – сообщил официальный представитель УФСБ России по РТ Андрей Сергеев.
Главная цель учений — отработка взаимодействия оперативного штаба с местными органами федеральной исполнительной власти, спецслужбами и другими организациями при условно совершенном преступлении террористической направленности.
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