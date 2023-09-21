В Казани сотрудники ДПС помогли вовремя доставить в больницу двух рожениц

В Казани сотрудники ДПС помогли доставить в больницу двух рожениц, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В первом случае к старшему лейтенанту полиции Булату Зайнуллину и капитану полиции Борису Сафарову обратился 27-летний водитель иномарки, который рассказал, что у его беременной жены начались роды. Сообщив об этом в дежурное отделение полка ДПС, экипаж сопроводил машину с роженицей в родильный дом.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Точно так же поступили инспекторы ДПС младший лейтенант полиции Ранис Аитов и лейтенант полиции Айрат Габдулхаков. К ним обратился 56-летний водитель «Лады», который вез в роддом беременную дочь.

Благодаря умелым и оперативным действиям автоинспекторов роженицы своевременно были доставлены в родильный дом.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Женщины поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за своевременно оказанную помощь и доброе отношение.