Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани сотрудники ДПС помогли вовремя доставить в больницу двух рожениц
В Казани сотрудники ДПС помогли доставить в больницу двух рожениц, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
В первом случае к старшему лейтенанту полиции Булату Зайнуллину и капитану полиции Борису Сафарову обратился 27-летний водитель иномарки, который рассказал, что у его беременной жены начались роды. Сообщив об этом в дежурное отделение полка ДПС, экипаж сопроводил машину с роженицей в родильный дом.
Точно так же поступили инспекторы ДПС младший лейтенант полиции Ранис Аитов и лейтенант полиции Айрат Габдулхаков. К ним обратился 56-летний водитель «Лады», который вез в роддом беременную дочь.
Благодаря умелым и оперативным действиям автоинспекторов роженицы своевременно были доставлены в родильный дом.
Женщины поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за своевременно оказанную помощь и доброе отношение.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа