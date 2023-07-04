В Казани сотрудники ДПС помогли роженице быстро добраться до больницы

На улице Ямашева к экипажу ДПС обратился 28-летний водитель Volkswagen, который рассказал, что его беременной жены, находящейся в авто, начались роды, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Мужчина опасался, что не успеет довезти ее до больницы, и тогда полицейские приняли решение незамедлительно сопроводить авто с женщиной в родильный дом.

Правоохранители использовали световые и звуковые сигналы и в считанные минуты помогли паре добраться до медучреждения.

Через некоторое время стало известно, что на свет появился здоровый мальчик. Женщина поблагодарила полицейских за доброе отношение и неравнодушие.