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Новости Татарстана и Казани
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В Казани сотрудники ДПС помогли роженице быстро добраться до больницы
На улице Ямашева к экипажу ДПС обратился 28-летний водитель Volkswagen, который рассказал, что его беременной жены, находящейся в авто, начались роды, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Мужчина опасался, что не успеет довезти ее до больницы, и тогда полицейские приняли решение незамедлительно сопроводить авто с женщиной в родильный дом.
Правоохранители использовали световые и звуковые сигналы и в считанные минуты помогли паре добраться до медучреждения.
Через некоторое время стало известно, что на свет появился здоровый мальчик. Женщина поблагодарила полицейских за доброе отношение и неравнодушие.
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