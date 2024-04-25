В Казани сотрудника ИК-19 судят за то, что он присвоил телефон умершего зэка

В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу начальника транзитно-пересыльного пункта казанской исправительной колонии №19 (ИК-19) Тогрула Исламзаде. Его обвиняют в превышении полномочий из корыстных побуждений.

По версии следствия, в октябре 2022 года заключенный Торшин, находясь в ИК-19, купил через посредника мобильный телефон стоимостью около 32 тыс. рублей. Спустя некоторое время ему передали телефон, которым он пользовался до 20 октября. В этот день заключенного нашли мертвым.

По версии следователей, начальник пункта Тогрул Исламзаде решил воспользоваться смертью заключенного. В кабинет оперативного отдела Исламзаде вызвал сокамерников Торшина и потребовал телефон погибшего.

Осужденные согласились выполнить требование, поскольку Исламзаде, в виду своего служебного положения, мог ухудшить условия отбывания наказания и применить к ним меры дисциплинарного взыскания. Таким образом, полагают следователи, Исламзаде официально не оформил изъятие телефона и не отдал родственникам умершего. По версии следствия, Исламзаде поставил в телефон новую сим-карту и пользовался им в личных целях.