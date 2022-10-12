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Ру Тат
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Происшествия
12 октября 2022  14:56
Полина Шевчук

В Казани сотрудник УФСИН спас девушку, которая тонула

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Во время рыбалки у моста Миллениум в Казани начальник караула отдела охраны Казанской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением Роберт Яруллин услышал, как кто-то зовет на помощь, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Мужчина увидел, что в реке тонет девушка. Он без раздумий кинулся в воду и вытащил на берег пострадавшую. Девушка была без сознания.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оказали спасенной необходимую помощь.
 

#спасение утопающих #уфсин россии по рт
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