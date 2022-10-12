В Казани сотрудник УФСИН спас девушку, которая тонула

Во время рыбалки у моста Миллениум в Казани начальник караула отдела охраны Казанской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением Роберт Яруллин услышал, как кто-то зовет на помощь, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Мужчина увидел, что в реке тонет девушка. Он без раздумий кинулся в воду и вытащил на берег пострадавшую. Девушка была без сознания.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оказали спасенной необходимую помощь.

