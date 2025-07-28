В Казани сотрудник стройфирмы пойдет под суд за гибель работника

В Казани сотрудник строительной компании обвиняется в нарушении требований охраны труда, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что мужчина допустил использование в душе на стройплощадке нагревателя, подключенного к электросети через оголенные провода.

24 апреля 2025 года после окончания рабочей смены машинист-экскаваторщик пошел принимать душ и случайно наступил на находящиеся под напряжением провода, получив смертельный удар током.

Дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением для судебного разбирательства.