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Происшествия 28 июля 2025 14:12

В Казани сотрудник стройфирмы пойдет под суд за гибель работника

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В Казани сотрудник строительной компании обвиняется в нарушении требований охраны труда, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что мужчина допустил использование в душе на стройплощадке нагревателя, подключенного к электросети через оголенные провода.

24 апреля 2025 года после окончания рабочей смены машинист-экскаваторщик пошел принимать душ и случайно наступил на находящиеся под напряжением провода, получив смертельный удар током.

Дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением для судебного разбирательства.

#погиб рабочий
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