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В Казани сотрудник колонии носил закладки зэкам, теперь он сам может попасть за решетку
Приволжский суд Казани приступил к рассмотрению дела сотрудника татарстанской колонии ИК-2 25-летнего Степана Тихонова. Его обвиняют в двух эпизодах получения взятки в крупном размере и в превышении полномочий из корыстных целей.
Версию следствия сегодня озвучила старший помощник прокурора Приволжского района Анна Буканина. Так, по ее словам, прапорщик внутренней службы Степан Тихонов подружился с заключенным по фамилии Матвеев. Чуть позже, в той же ИК-2, к Матвееву с просьбой обратился другой заключенный – Андреев. Ему срочно нужны были наркотики и он был готов за них заплатить.
Тогда Матвеев предложил сотруднику колонии за деньги собирать закладки, заказанные Андреевым через интернет, и проносить их осужденным. Мужчина согласился. Каким образом заключенный в тюрьме заказывал наркотики через интернет следствие не уточняет.
Деньги за содействие сотрудник УФСИН получал онлайн-переводами через банк. Всего он получил около полумиллиона рублей совершив, по версии следствия, два эпизода получения взятки в крупном размере. А превышение полномочий, считает следствие, произошло в тот момент, когда мужчина согласился участвовать в этой схеме.
Сам Тихонов полностью отрицает свою вину в превышении полномочий, но частично согласен со взятками.
Когда подсудимого выводили из зала суда, в коридоре он увидел своих родителей. Они пришли поддержать сына.
«Сыночек мы с тобой, мы тебя очень любим», – сказала мать подсудимому и помахала ему рукой.
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