В Казани сотрудник колонии носил закладки зэкам, теперь он сам может попасть за решетку

Приволжский суд Казани приступил к рассмотрению дела сотрудника татарстанской колонии ИК-2 25-летнего Степана Тихонова. Его обвиняют в двух эпизодах получения взятки в крупном размере и в превышении полномочий из корыстных целей.

Версию следствия сегодня озвучила старший помощник прокурора Приволжского района Анна Буканина. Так, по ее словам, прапорщик внутренней службы Степан Тихонов подружился с заключенным по фамилии Матвеев. Чуть позже, в той же ИК-2, к Матвееву с просьбой обратился другой заключенный – Андреев. Ему срочно нужны были наркотики и он был готов за них заплатить.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Тогда Матвеев предложил сотруднику колонии за деньги собирать закладки, заказанные Андреевым через интернет, и проносить их осужденным. Мужчина согласился. Каким образом заключенный в тюрьме заказывал наркотики через интернет следствие не уточняет.

Деньги за содействие сотрудник УФСИН получал онлайн-переводами через банк. Всего он получил около полумиллиона рублей совершив, по версии следствия, два эпизода получения взятки в крупном размере. А превышение полномочий, считает следствие, произошло в тот момент, когда мужчина согласился участвовать в этой схеме.

Сам Тихонов полностью отрицает свою вину в превышении полномочий, но частично согласен со взятками.

Когда подсудимого выводили из зала суда, в коридоре он увидел своих родителей. Они пришли поддержать сына.

«Сыночек мы с тобой, мы тебя очень любим», – сказала мать подсудимому и помахала ему рукой.