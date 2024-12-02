В Казани сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за взятку от нетрезвого водителя

В Казани сотрудника ГИБДД ждет суд за взятку от нетрезвого водителя.

Оказалось, что в апреле инспектор ДПС остановил в Ново-Савиновском районе Казани легковушку, чтобы проверить документы у водителя.

Инспектор обнаружил, что водитель был в алкогольном опьянении, однако мужчины договорились, что за взятку в размере 30 тысяч рублей, полицейский не будет составлять протокол о нарушении.

Знакомый водителя привез на место деньги и передал их полицейскому, а нетрезвый водитель продолжил свой путь.

Как сообщает СУ СК России по Татарстану, возбуждено уголовное дело и направлено на рассмотрение в суд.