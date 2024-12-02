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Новости Татарстана и Казани
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В Казани сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за взятку от нетрезвого водителя
В Казани сотрудника ГИБДД ждет суд за взятку от нетрезвого водителя.
Оказалось, что в апреле инспектор ДПС остановил в Ново-Савиновском районе Казани легковушку, чтобы проверить документы у водителя.
Инспектор обнаружил, что водитель был в алкогольном опьянении, однако мужчины договорились, что за взятку в размере 30 тысяч рублей, полицейский не будет составлять протокол о нарушении.
Знакомый водителя привез на место деньги и передал их полицейскому, а нетрезвый водитель продолжил свой путь.
Как сообщает СУ СК России по Татарстану, возбуждено уголовное дело и направлено на рассмотрение в суд.
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