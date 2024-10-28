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Сотрудницу центра тестирования мигрантов в РТ будут судить за ложный результат экзаменов
65-летняя жительница Казани предстанет перед судом за помощь мигрантам в получении вида на жительство.
Женщина была сотрудником организации, которая проводит экзамены для иностранцев, и на протяжении двух лет содействовала положительным решениям на экзаменах.
Женщина фальсифицировала процедуру сдачи ими экзамена и прохождения государственного тестирования. Она сама вносила ложные сведения о его результатах.
После этого образовательное учреждение на основе результатов выдавала сертификаты, с которыми иностранцы обращались в отделы миграции для получения вида на жительство.
Вину женщина признала, дело направлено в суд.
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