news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 октября 2024 12:24

Сотрудницу центра тестирования мигрантов в РТ будут судить за ложный результат экзаменов

Скопировать ссылку

65-летняя жительница Казани предстанет перед судом за помощь мигрантам в получении вида на жительство.

Женщина была сотрудником организации, которая проводит экзамены для иностранцев, и на протяжении двух лет содействовала положительным решениям на экзаменах.

Женщина фальсифицировала процедуру сдачи ими экзамена и прохождения государственного тестирования. Она сама вносила ложные сведения о его результатах.

После этого образовательное учреждение на основе результатов выдавала сертификаты, с которыми иностранцы обращались в отделы миграции для получения вида на жительство.

Вину женщина признала, дело направлено в суд.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100