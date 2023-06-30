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В Казани сошьют в единое полотно фрагменты вышитой карты Татарстана
Проект «Вышитая карта Татарстана», стартовавший в республике в феврале, походит к завершению. 4 июля мастера сошьют 45 фрагментов карты в единое полотно. Об этом сообщает Минкультуры РТ.
Мероприятие пройдет в 11.00 в ГБУ «Таткультресурсцентр». Мастера и организаторы поведают историю создания фрагментов, представляющих 43 района и 2 городских округа РТ: о техниках вышивки, символизме изображений, а также покажут сам процесс создания единого полотна.
Участниками акции в районах Татарстана стали народные и самодеятельные мастера, профессиональные художники-прикладники, которые владеют вышивальным искусством. Сейчас они принимают участие в третьем этапе проекта — шьют полотенца — реплики со старинных образцов из краеведческих музеев и частных коллекций. Каждый район демонстрирует при этом тот стиль выставки, который характерен для этой территории.
Увидеть готовую вышитую карту можно будет на фестивале «Возрождение: Эпос в современном прочтении», который состоится с 15 по 23 июля в Казани и Болгаре.
Проект приурочен к Году национальных культур и традиций, объявленному в Татарстане. Его цель — укрепление единства многонационального народа республики, творческий рост и объединение мастеров, которые занимаются декоративно-прикладным искусством и сохранение традиций национальной вышивки.
Учредителями акции являются Министерство культуры Республики Татарстан и Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан». Организатор проекта — ГБУ «Таткультресурсцентр».
Фото: Министерство культуры Татарстана
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