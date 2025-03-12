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На главную ТИ-Спорт 12 марта 2025 09:12

В Казани состоятся Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Золотой Барс»

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С 18 по 21 марта в Казани состоятся Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Золотой Барс».

В Казани выступят спортсмены со всей России 8-13 лет в индивидуальных и синхронных прыжках с трамплинов 1 м и 3 м и вышки (5 м, 7 м, 10 м).

Все спортсмены – победители, призеры и участники Первенства России, международных и всероссийских соревнований. Всего в соревнованиях выступят 135 спортсменов из 10 регионов и 11 городов Российской Федерации.

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