В Казани состоятся публичные слушания по засыпке Волги у Куземетьево

В Казани пройдут публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду засыпки акватории Волги у поселка Куземетьево. Соответствующее уведомление размещено на сайте Росприроднадзора.

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) подготовлены ООО «Эко-М». По заказу ООО «Первое строительное управление» предполагается создать четыре искусственных земельных участка общей площадью 68 877 кв. метров.

Берег у Куземетьева планируется поднять до высоты 56 метров над уровнем моря. В дальнейшем территория должны быть использована для организации зоны отдыха и спорта.

Слушания по обсуждению предварительных материалов ОВОС назначены на 24 февраля. Они пройдут в КЦ «Московский» (ул. Академика Королева, д. 47). Мероприятие начнется в 9 часов, предусмотрено как очное участие, так и участие в формате видеоконференции.