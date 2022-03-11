В Казани состоятся публичные слушания о засыпке реки для строительства Соборной мечети

Сегодня в Казани пройдут общественные слушания по проекту создания искусственного земельного участка у центра семьи «Казан» для строительства Соборной мечети, сообщается на сайте мэрии Казани.

Высказаться можно будет в Культурном центре «Московский». Помимо этого наблюдать за слушаниями можно дистанционно.

Для всех желающих принять участие в слушаниях можно зайти в видеоконференцию в Zoom по идентификатору конференции — 333 651 2978, коду доступа — vmU4aW.