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Ру Тат
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Строительство
11 марта 2022  10:47

В Казани состоятся публичные слушания о засыпке реки для строительства Соборной мечети

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Сегодня в Казани пройдут общественные слушания по проекту создания искусственного земельного участка у центра семьи «Казан» для строительства Соборной мечети, сообщается на сайте мэрии Казани.

Высказаться можно будет в Культурном центре «Московский». Помимо этого наблюдать за слушаниями можно дистанционно.

Для всех желающих принять участие в слушаниях можно зайти в видеоконференцию в Zoom по идентификатору конференции — 333 651 2978, коду доступа — vmU4aW.

#соборная мечеть
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