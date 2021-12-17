В Казани состоятся публичные слушания о включении Научного городка в границы города

В Казани состоятся публичные слушания о включении Научного городка в границы столицы Татарстана. Сейчас эта территория относится к Высокогорскому муниципальному району и расположена рядом с испытательным центром Федерального центра токсикологической, радиационной и биологической безопасности (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»), сообщает портал kzn.ru.

На состоявшемся накануне заседании Казанской городской Думы начальник Управления архитектуры и градостроительства исполкома города Андрей Лобов рассказал, что проект решения о проведении публичных слушаний подготовлен по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.

«Учитывая то, что с изменением границ города предполагается изменение его административно-территориального устройства, предлагается одновременно провести публичные слушания по изменению границ районов города», — добавил докладчик.

При этом территорию нового биатлонного комплекса планируется передать Приволжскому району Казани, а Научного городка и похоронного комплекса «Курган» — Советскому району.

В ответ на вопрос о том, просчитаны ли экономические последствия такого решения, Лобов заверил, что особых изменений в результате его принятия не произойдет.

Публичные слушания предполагается провести 20 января в 15.00 в актовом зале Управления архитектуры и градостроительства. Подать заявку на участие в них можно до 19 января по адресу: ул. Груздева, д. 5, каб. 102.