В Казани состоятся концерты XХI Московского Пасхального фестиваля

В Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева состоятся два концерта XХI Московского Пасхального фестиваля. Сразу после торжественного открытия фестиваля в Москве Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева отправится в путешествие по России, и первой остановкой станет Казань.

Программа выступлений в каждом городе разная, в столице Татарстана она станет известна накануне. Первый концерт благотворительный.

Выступления участников фестиваля будут приурочены к памятным датам страны, а также к юбилеям композиторов и деятелей искусства, среди которых Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев. Также в рамках фестиваля состоятся выступления, посвященные сочинениям классика русской и мировой музыки композитора Родиона Щедрина, который празднует в 2022 году свой юбилей.

В Казани оба концерта состоятся 25 апреля.