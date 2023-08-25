В Казани состоятся гастроли Салаватского башкирского театра и Севастопольского ТЮЗа

Рамиль Гали / «Татар-информ»

На сцене Казанского татарского театра юного зрителя пройдут гастроли Салаватского башкирского государственного драматического театра, а также Театра юного зрителя города Севастополь. Кариевцы, в свою очередь, поедут с гастролями в город Салават. Об этом рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Башкирский театр привезет в Казань спектакли «Безнең өйнең яме», «Хорошая девочка Лида», «Абау, димче килә», которые можно будет посмотреть уже 12-14 сентября. Один из спектаклей поставил главный режиссер Кариевского театра Ренат Аюпов.

Ответные гастроли татарского ТЮЗа состоятся в ноябре. «В город Салават мы повезем спектакли разного формата — как для детей, так и для взрослых. Это спектакли «Камыр батыр», «Йосыф», «Ак чәчәкләр», — пояснил замдиректора театра Искандер Валиев.

С 28 сентября до 1 октября ожидаются гастроли Севастопольского ТЮЗа. В прошлом году в рамках «Больших гастролей» кариевцы побывали в Севастополе. В этом году крымчане казанскому зрителю представят спектакли «Циолковский. Путь к звездам», «Город клоуна Пика», «Ася», «Варшавская мелодия».

Кроме того, 9-10 октября театр Кариева едет в Москву.

«Нам предстоят Московские гастроли, которые нас очень вдохновляют. Мы везем нашу премьеру „Юсуф“, выпущенную к 1100-летию принятия ислама государством Волжская Булгария. Также покажем спектакль, созданный на основе классики, премьеру прошлых сезонов — „Сөннәтче бабай“. Планируем цикл встреч с московским зрителем, общение с соплеменниками», — отметила директор театра Луиза Шарова.