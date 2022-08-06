В Казани состоялся Всероссийский фестиваль здоровья «Больше чем йога» на стадионе «Ак Барс Арена». Мероприятие организовано казанской преподавательницей йоги, основательницей женского онлайн-проекта «Клуб лучшей жизни», блогером Катей Гуру.

На стадионе собрались 2 тыс. девушек со всей России, а также свыше 25 тыс. участниц присоединились к фестивалю в онлайн-формате.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Я не могу передать словами, какие у меня ощущения видеть здесь столько людей. Семь лет назад я попала во внутренний кризис. Я потеряла себя и не понимала, кто я. Долгие годы я потратила на то, чтобы влюбиться в себя. С помощью йоги я смогла уединиться с собой, понять чего мне действительно хочется. Я отпустила все сложности, которые накопились и почувствовала любовь к себе. Знайте одно, что в любом возрасте жизнь только начинается», — рассказала организатор фестиваля, Катя Гуру.

Также в торжественной церемонии открытия фестиваля принял участие заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Я счастлив, что впервые в нашей республике проходит такой масштабный праздник спорта и красоты. Благодарю вас за то, что вы прививаете и делаете пропаганду спорта в нашей стране. Вы настоящие героини!» — поделился своими впечатлениями Ильдар Садриев.

Заместитель министра добавил, что надеется на популярность йоги в России и что этот фестиваль станет традиционным и количество участников с каждым годом будет увеличиваться.

Фото: © Салават Камалетдинов

Весь фестиваль проходил в сопровождении симфонического оркестра Республики Татарстан «Оркестр Театра на Булаке».

Также для участниц выступила поэтесса Таня Равилова со стихотворением «Рави пишет».

Женщины, которые не смогли прийти на фестиваль смогли высказаться о своих проблемах в видеоролике, рассказать о том, как йога поменяла их жизнь, а также поблагодарить Катю за то, что она помогает обрести веру в себя. «Я обещаю заботиться о себе и делать все для своего женского счастья», — эти слова Катя порекомендовала каждой женщине проговаривать про себя и верить, что все мечты сбудутся.

Фото: © Салават Камалетдинов

По словам Кати, после фестиваля каждый выйдет по-настоящему счастливым, поймет свое предназначение, отпустит все проблемы, которые накопились и обретет духовное спокойствие, почувствует легкость и расслабление.

Помимо этого, у входа был установлен павильон, в котором продавалась коллекция одежды Кати Гуру. Участники смогли приобрести спортивную форму, футболки, а также дневники с автографом блогера.