В Казани состоялся вечер памяти Ирины Бочковой

В Казани прошел вечер памяти легендарного профессора и музыканта Ирины Бочковой. Он был организован в годовщину ее ухода. На концерт приехали звездные ученики легендарного педагога, сообщают организаторы мероприятия.

В программу сезона концерт включил художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов, бывший одним из учеников Ирины Васильевны Бочковой в Московской консерватории.

«Мне всегда везло на учителей. Но то, что мне дала Ирина Бочкова, профессор Московской консерватории, трудно переоценить. Думаю, тем, что я есть сегодня — как скрипач, как музыкант, я обязан ей», — подчеркнул Рустем Абязов.

Ирина Бочкова провела детство в Казани. Она обладатель наград известных музыкальных конкурсов, среди которых — I премия Всесоюзного конкурса (Москва, 1961), II премия Международного конкурса имени Чайковского (Москва, 1962) и I премия конкурса имени Тибо в Париже (1963).

На вечер памяти Абязов пригласил других учеников Ирины Бочковой, чьи имена сейчас известны по всему миру. В столицу Татарстана приехали Александр Тростянский, Руслан Турунтаев, Степан Якович, Родион Замуруев, Граф Муржа. Перед концертом они навестили могилу педагога — Бочкова похоронена в Казани.

В программу памятного вечера вошли сочинения Чайковского, Хиндемита, Мартынова, Драго, Равеля и других композиторов.

«Это такой своеобразный классный вечер, в котором приняли участие ее ученики разных поколений. Классные вечера у Бочковой были всегда чем-то особенным! Мы играли и с симфоническими оркестрами, и с камерными, и соло. Мы объездили очень много городов. В Казани мы подготовили очень интересную и разнообразную программу», — заметил заслуженный артист России Степан Якович.

«Ирина Васильевна была для меня самым главным человеком, которая воспитывала меня музыкально и ментально. Очень давала мне много книг. Урока могло не быть, пока я не расскажу, что я прочел. Ирина Васильевна — это педагог от Бога. И то, что это было совмещено с потрясающей игрой на скрипке, — потрясающе!» — подчеркнул заслуженный артист России Граф Муржа.

«Она была молодая. Спонтанная, непредсказуемая, оригинальная в обыденных жизненных ситуациях и на сцене. И невероятно волевая. Это чувствовалось и на сцене, и в жизни», — поделился воспоминаниями заслуженный артист России и профессор Московской консерватории Александр Тростянский.



«Ирина Васильевна для меня была очень близким человеком. Главное, чему она меня научила, то, что музыку нужно искренне любить и служить ей бескорыстно», — добавил один из последних ее учеников Руслан Турунтаев.

Слушатели, пришедшие на вечер памяти, состоявшийся в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева, стоя приветствовали музыкантов.

Теперь оркестр приступил к подготовке к X международному фестивалю L’arte del arco, который пройдет в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах с 13 по 18 марта.