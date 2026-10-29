В Казани состоялся предпремьерный показ исторической драмы «Рождение империи»

В столице Татарстана прошел предпремьерный показ масштабной исторической драмы «Рождение империи». Жители и гости города получили возможность увидеть ленту до ее выхода в широкий прокат.

В главных ролях задействованы Милош Бикович, Виктор Добронравов, Сергей Гармаш, Александр Горбатов, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Ксения Утехина, Сергей Шакуров, Александр Яценко, Александр Яцко и другие.

Сюжет картины переносит зрителя в эпоху правления Петра Первого. Вернувшись на родину после Великого посольства, молодой монарх вступает в длительную и кровопролитную войну со Швецией за выход к морю. Путь к созданию великого государства оказывается полон тяжелейших испытаний. В трактовке создателей картины, Петру предстоит столкнуться с предательством, обманом и личными разочарованиями. Пройдя через эти переломные моменты истории, правитель не только обретает настоящую любовь, но и провозглашает Россию великой империей.

В специальной видеозаписи режиссер Андрей Кравчук обратился к аудитории перед началом сеанса.

«Мы четыре года работали над этой картиной. Я хотел сделать образ Петра ярким, неоднозначным, противоречивым, сильным, человеком, который повернул Россию в другую сторону, который сделал ее мощной империей и великой мировой державой. Мне хотелось бы, чтобы зрители, посмотрев это кино, испытывали чувство гордости за нашу историю, за тех людей, которые творили эту историю, вершили ее», – заявил Кравчук.

Над созданием ленты работала «Студия „ТРИТЭ“ Никиты Михалкова», телеканал «Россия» и компания «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино. Продюсерами проекта выступили Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Никита Михалков. Автор сценария – Андрей Золотарев.