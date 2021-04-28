В Казани состоялся предпоказ военного блокбастера «Девятаев» с Павлом Прилучным

В Казани состоялся предпремьерный показ фильма «Девятаев», где с приветственным словом выступил актер и исполнитель главной роли Павел Прилучный.

«Работа была тяжелая и интересная. Мы ездим так много по разным городам, потому что хотим рассказать эту историю. За нее не стыдно. Для меня это один из лучших проектов про войну», — сказал Прилучный.

Прилучный выразил благодарность Александру Девятаеву — сыну Героя Советского Союза — и всей съемочной команде.

«За то, что поверил и дал возможность сыграть. Вся команда работала трудно, но счастливо», — отметил актер.

Военный блокбастер «Девятаев» посвящен дерзкому побегу из концлагеря, находившегося вблизи с полигоном Пенемюнде, летчика-истребителя Михаила Девятаева. Герою вместе с девятью советскими солдатами удалось угнать немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и сбежать из плена.