В Казани состоялся показ и обсуждение полнометражного фильма о голоде в Поволжье

Фото: © Альбина Шафеева/ «Татар-информ»

В Казани, в кинотеатре КДК им. В. И. Ленина, состоялась премьера полнометражного фильма «Кахексия», который представляет собой соединение исторической драмы и психологического триллера. В сюжете воссоздали быт крестьянских семей в период голода, начавшегося в 1921 году в Поволжье.

Над проектом работала съемочная команда Freemotion Studio, в 2016 году выпустившая в прокат некоммерческий фильм о зомби-апокалипсисе. Реконструкция осуществлялась при помощи неопубликованных ранее архивных исторических источников, а также документальных фильмов и рассказов членов семей, переживших голод.

«Я играл роль Ярика, и по моему мнению, это „мозги“ этого фильма. Определенно есть схожесть персонажа и с моим характером в жизни. В свое время я тоже преподавал в университете, предыстория самого героя, его детство и юность — всё это во мне очень откликается», — рассказал актер Ильдар Аюпов.

Стоит отметить, что вся актерская команда и съемочная группа работала над фильмом абсолютно бесплатно.

«Для меня это был зов души. Меня вдохновила идея сделать что-то по-настоящему интересное и значимое, в то же время получить опыт и принять участие в крутом проекте», — поделился Ильдар Аюпов.

Он отмечает, что работа над фильмом была достаточно серьезная, поскольку съемочный день мог длиться по 12 часов, а некоторые сцены приходилось переснимать по несколько раз.

Режиссер фильма Алина Галимуллина поделилась, что идея создания фильма возникла из-за желания подробно осветить тему голода в Поволжье.

«Мы не хотели делать исторический фильм, наша цель была деликатно затронуть этот вопрос, потому что об этом мало кто говорит и знает, особенно из молодежи. Поэтому мы решили, что хотим в популярном жанре рассказать об этом периоде», — сказала режиссер-постановщик «Кахексии».

Актеров подбирали во время длительного кастинга. Всех настолько затронула идея фильма, что съемочная группа приходила по объявлению и была готова работать бесплатно.

«Они видели сценарий, видели сюжет, и их это цепляло и они были готовы работать, несмотря на то, что у многих есть параллельно другие проекты, работа или семья», — отметила Алина Галимуллина.

Одну из ролей сыграл заслуженный артист Татарстана Фанис Зиганшин. По словам режиссера, несмотря на большую занятость, артист сам проявил заинтересованность в съемках фильма.

«Он сам пришел на кастинг и сказал, что ему интересен такой сюжет. Причем у него была необычная роль для его амплуа, потому что он играл отрицательного персонажа и ему было интересно воплотить ее», — рассказала она.

Фото: © Альбина Шафеева/ «Татар-информ»

Фильм уже на этапе создания получил положительные отзывы. «Кахексия» участвовала во Всероссийском питчинге дебютантов (номинация Work-in-progress) 41-го Московского международного кинофестиваля, питчинге Константина Хабенского и освещалась в рамках проекта TEDx.

На премьеру фильма были приглашены блогеры, люди, которые принимали финансовое участие в процессе съемок. В программе вечера был не только просмотр кино, но и обсуждение, общение с актерами и съемочной командой.

«Снимать кино очень дорого в наших реалиях, поскольку мы делали всё за свой счет и бюджет был ограничен, и это повлияло и на технику, но мы больше делали упор на сюжет и актеров. Соответственно, старались не делать никаких технически сложных сцен. Снимали просто, но понятно», — рассказал Тимур Романов, оператор фильма.

Он отметил, что, несмотря на сложности в технической части съемок, фильм получился очень качественным.

«Зато мы более творчески подошли ко всей этой кухне, где-то свет на швабры крепили, но ведь на съемочной площадке без смеха никуда. Для нас самое главное было получить обратную связь, чтобы люди не завышали, а честно рассказали о своих ощущениях после премьеры. Зрителям всё очень понравилось, и мы собрали огромное количество положительных отзывов», — поделился оператор фильма.