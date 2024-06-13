В Казани состоялся показ фильма «Под двумя небесами»

В День России в казанском кинотеатре «Мир» состоялся показ фильма «Под двумя небесами». Мероприятие прошло в рамках летнего спортивного марафона «Сила России».

Фильм представляет собой захватывающее погружение в мир синхронного плавания, демонстрируя его как форму искусства.

В центре сюжета - заслуженный тренер России Татьяна Покровская и олимпийские чемпионки Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко и другие выдающиеся спортсменки, которые открывают зрителям безграничные возможности и красоту синхронного плавания.

На показ пригласили юных синхронисток вместе с родителями, сторонников партии «Единая Россия» и жителей Казани.

Как сказала Ромашина, факт того, что фильм «По двумя небесами» показали в День России, имеет важное значение. Также, по ее словам, здорово, что у люди могут посмотреть именно такие фильмы. Их нужно показывать в таком формате гораздо чаще, так как благодаря этим картинам мы привлекаем в спорт детей и нашу молодежь, сказала она.

Еще спикер добавила, что о синхронном плавании редко говорят и пишут.

«При этом, когда люди впервые о нем узнают, понимают: это действительно очень красиво и эстетично. И появляется гораздо больше желающих отдать своих детей в этот замечательный вид спорта. Кстати, в Казани есть очень сильные школы по синхронному плаванию и хочется пожелать, чтобы наш вид спорта процветал во всех регионах страны», - отмечает Ромашина.

Она подчеркнула, что спорт является силой, способной объединить самых разных людей, уверена олимпийская чемпионка.

«Если говорить о высших спортивных достижениях, спорт - это величие, вся наша страна. Массовый спорт – это, конечно, наши дети, наше здоровье. Сегодня замечательное время, чтобы заняться развитием массового спорта. Как можно больше деток должны приходить заниматься в спортивные секции и клубы. Будут развиваться спортивные площадки. Именно это, на мой взгляд, сейчас актуально и нужно», - делится спикер.

Трехкратная Олимпийская чемпионка, продюсер фильма «Под двумя небесами» Мария Киселева также поздравила соотечественников с Днём России.

«Показ фильма «Под двумя небесами» организован в рамках Спортивных игр стран БРИКС, которые стартовали сегодня. Это крупное международное спортивное событие, важное для нашей страны, объединяющее большое количество стран и самые разные виды спорта.

Синхронное плавание, конечно же, тоже будет представлено на играх БРИКС. Это тот вид спорта, которым жители нашей страны всегда гордились», - сказала Киселева.

Она прояснила, что в основе фильма - 25-летняя история побед российских синхронисток на международных соревнованиях, объединенная с шедеврами русской классики.

«В фильме можно увидеть, как спортсменки воплощают свое видение русской живописи и балета в воде, создавая мировые шедевры. Это очень необычный фильм, доказывающий, что синхронное плавание нельзя загнать в рамки, оно безгранично. В данном аспекте — это новый вид искусства, подвластный только сильнейшим. И лучшие в нем – российские синхронистки», - говорит она.

Спортсменки оживляют такие произведения искусства как «Черный квадрат» Малевича, «Танец маленьких лебедей» Чайковского, «Аленушка» Васнецова и «Над городом» Шагала.

«Ленты пока нет в открытом доступе, поэтому люди, пришедшие на этот показ, получили уникальный шанс прикоснуться к прекрасному. Мероприятие организовали для того, чтобы учащиеся спортивных школ, участники турнира БРИКС могли посмотреть этот фильм, вдохновиться, найти новые ориентиры и с широко раскрытыми глазами начать свой путь к мечте», - подытожила Мария Киселева.

Синхронное плавание в России имеет особое значение и достигло впечатляющих высот. Российская сборная команда регулярно завоевывает медали на самых престижных международных соревнованиях.

«Фильм «Под двумя небесами» гармонично переплетает культуру и спорт в новом формате. Спорт - важная составляющая жизни человека. Ведь каждый, кто заботится о своем здоровье и благополучии, должен ежедневно заниматься физкультурой, уделять несколько минут в день на движение. В «Единой России» внимательно относятся к развитию спорта. Так, по народной программе строят современные спорткомплексы, ремонтируют школьные спортзалы и открывают секции. По всей стране успешно реализуются партпроекты «Детский спорт» и «Zа самбо»», - прокомментировала сопредседатель регионального совета сторонников партии Ксения Дромняк.

Напомним, премьерный показ фильма «Под двумя небесами» прошел на Международной выставке-форуме «Россия» 20 марта этого года.

«Фильм вызвал бурю восторга! Хоть я и не профессиональный спортсмен, а любитель, но всегда и всей душой - за Россию, за спорт. Спорт – это здоровье, сила и долголетие. Это энергия жизни», - прокомментировала одна из зрительниц Наиля.

Участница мероприятия Дарья занимается синхронным плаванием с пяти лет.

«Я очень благодарна создателям фильма за то, что сняли такую впечатляющую ленту. В ней все очень красиво - и костюмы, и картинка, и музыка. Такие фильмы помогают найти мотивацию и вдохновение для достижения целей», - подытожила Дарья.