В Казани представлен фильм о самобытном народном творчестве ветеранов-пенсионеров

Сегодня в здании Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая состоялась презентация фильма «Когда поет душа», созданного по инициативе Республиканского Совета Региональной общественной организации ветеранов-пенсионеров РТ.

Фильм представляет собой сборник рассказов талантливых пожилых людей со всей республики, каждый из которых занимается уникальным самобытным творчеством.

Фото: © Дарья Сайфиева / ИА «Татар-информ»

Участие в съемках приняли пенсионеры из Казани, Муслюмского, Арского и Лениногорского муниципальных районов: лоскутница Александра Абель, музыкант, поэт, мастер игры на духовых инструментах Музагит Ахметзянов, мастер бисероплетения Людмила Федина, берестянщик Алексей Федкович, певица русского народного хора в РТ Светлана Шалашова, музыкант, руководитель казанского музыкального ансамбля пенсионеров «Волжанка» Эльвира Крупина, и другие. Все герои киноленты своим творчеством сохраняют и приумножают народные традиции Татарстана и стремятся передать их следующим поколениям.

После показа зрители смогли вживую увидеть некоторых из них и услышать их личные впечатления от фильма.

Так, мастер-бисерплетения и вышивки, возглавляющая лоскутный клуб «Казаночка», Людмила Федина призналась, что приняла участие в съемках с целью вдохновить молодых людей заниматься народным ремеслом.

«Очень хотелось бы, чтобы люди, посмотрев фильм, захотели также обучиться народным прикладным искусствам, посетить наши творческие выставки в Татарстане, передать знания своим родным и близким», — сказала она.

Глава региональной общественной организации пенсионеров ветеранов РТ Хабир Иштиряков отметил, что это ему пришла идея объединить рассказы талантливых мастеров в фильм. «Для увлеченного человека нет возраста. Занятие любимым делом помогает людям оставаться задорным, энергичным и молодым даже в пожилом возрасте», — отметил он.

По словам руководителя объединения, кинокартина была создана при личной поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, совместно с творческим содружеством «Агидель».

Хабир Иштиряков также обратил внимание на то, что к участию в фестивале самодеятельных ветеранов-пенсионеров «Балкыш», лауреатами которого являются некоторые из героев киноленты, в 2020 присоединилось около 25 тыс. людей пенсионного возраста со всей республики. В условиях коронавирусных ограничений мероприятия фестиваля прошли в режиме онлайн-трансляций.

Он подчеркнул, что направлений для самобытного народного творчества очень много, и вклад творческих людей пожилого возраста в его сохранение и обогащение — это большой труд, и молодому поколению следует брать с них пример.

«Мы надеемся, что народные обычаи, традиции и наше прикладное искусство никогда не умрет, пока живет сам народ», — сказал глава общественной организации.

Одна из героинь кинокартины, певица, лауреат фестиваля «Балкыш», солистка казанского ансамбля «Надежда» Светлана Шалашова выразила благодарность творческому объединению «Агидель», съемочной группе и лично Хабиру Иштирякову за внимание и бережное отношение к занятиям пенсионеров республики и их поддержку.

«Мы должны жить, несмотря ни на какой возраст, пока поет душа», — отметила артистка.

В качестве подарка для всех присутствующих она исполнила песню украинской народной певицы Натальи Бучинской «За синими туманами».

Фото: © Дарья Сайфиева / ИА «Татар-информ»

Участие в мероприятие также приняла министр труда и занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она наградила почетными грамотами победителей соревнования по скоростному вязанию среди людей пенсионного возраста, впервые прошедшему в Республике Татарстан, совпав с первым днем выборов в Госдуму РФ. В нем приняли участие председатели общественных организаций пенсионеров-ветеранов города Казани из Авиастроительного, Советского и Приволжского районов.