В Казани состоялся показ фильма «Кунанбай»

Сегодня в кинотеатре «МИР» прошел показ казахской кинодрамы «Кунанбай». Фильм повествует о жизни и деятельности волостного судьи Кунанбая Оскенбайулы, чей сын Абай на века прославил своими произведениями Казахстан и казахский народ, и приурочен к 180-летию казахского поэта, мыслителя и просветителя.

«Кунанбай» снял казахский режиссер Досхан Жолжаксынов в 2015 году.

Фото: пресс-служба Генерального консульства Казахстана в Казани

О личности, жизни и влиянии на культуру Казахстана Абая Кунанбаева рассказал генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

«Абай Кунанбаев — наш казахский поэт, мыслитель, просветитель, композитор, общественный деятель, основатель новой казахской классики, литературы. Фильм посвящен его отцу Кунанбаю Оскенбаеву. Он человек, который повлиял на мировоззрение сына, благодаря этому сын прославил Казахстан и казахский народ» — подчеркнул генконсул.

Кунанбай был старшиной волости из знатного рода. По словам Искакова, он много вкладывал в Абая и его образование.

Фото: пресс-служба Генерального консульства Казахстана в Казани

«Все произведения Абая посвящены молодежи. И он выступал мостом между европейской и русской литературой. Переводил очень много произведений, даже Пушкина. Благодаря вот этой возможности, он давал казахскому народу возможность изучить историю других народов» — поведал он.

Казахский писатель знал не только казахский, но и татарский, персидский, арабский языки.

«Он дал такой толчок казахской литературе. Его произведения переведены на 100 мировых языков. Практически в каждой столице мира есть улица, есть бюст, есть центр Абая. По сути, Абай — это как татарский Тукай, русский Пушкин, поэтому вклад его, конечно, очень великий» — добавил генконсул Искаков.

Фильм раскрывает не только личности Кунанбая и его сына Абая, но и его многочисленных жен, друзей и врагов. Кинокартина снята полностью на казахском языке с русскими субтитрами.

Фото: пресс-служба Генерального консульства Казахстана в Казани

По мнению директора ГБУК РТ «Татаркино» Миляуши Айтугановой, такие исторические драмы смогут передаваться из поколения в поколения для сохранения традиций.

«У каждого народа, у каждой страны есть такие личности, которые остаются на века. Но есть такие личности, чья жизнь является примером, чья жизнь остается на долгие годы, переходит из поколения в поколение. мне кажется, что самые счастливые из этих личностей — те, про которые снимают кино. Потому что кино дает вторую жизнь этим личностям. И здесь мы видим фильм о личности, которая считается в истории казахского народа одним из самых выдающихся» — отметила гендиректор.