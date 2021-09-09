В Казани состоялся первый региональный кинорынок

В рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино состоялось беспрецедентное событие — первый региональный кинорынок. Его инициатором стал оргкомитет форума, в частности исполнительный директор КМФМК Миляуша Айтуганова.

«В регионах снимают огромное количество качественных кинолент, которые не могут попасть в федеральный прокат. Это связано с тем, что киноиндустрия ― это прежде всего бизнес. Если картина не набирает определенное количество валового дохода, то она не интересна прокатчикам и дистрибьюторам. В связи с этим все региональные киностудии варятся только в своем соку, в своем регионе. Нашей задачей является собрать продавцов и покупателей, где продавцы ― это все киностудии, телевизионные каналы, которые хотят продать свой продукт, а покупатели ― это дистрибьюторы, дистрибьюторские компании, независимые продюсеры, телеканалы, которые захотят этот региональный продукт у себя транслировать», — рассказала о проекте Айтуганова.

Свою продукцию в рамках регионального кинорынка представили кино- и телекомпании, которые в основном ориентированы на документальное кино. Регионы демонстрировали свой продукт у отдельных стендов, где заинтересовавшиеся продуктом участники кинорынка могли обменяться с ними контактами и завязать взаимовыгодное сотрудничество.

Фото: пресс-служба Казанского международного фестиваля мусульманского кино

Также была проведена дискуссия на тему будущего регионального кинематографа. Спикеры обсудили насущные проблемы и способы их решения.