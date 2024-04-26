В Казани состоялся митинг в память о погибших ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС

В Казани прошла торжественная церемония, посвященная 38-й годовщине Чернобыльской катастрофы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Собравшиеся соболезновали у мемориала в сквере на перекрестке проспектов Ямашева и Амирхана, чтобы отдать дань уважения тем, кто с честью выполнил свой долг во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В мероприятии участвовали представители регионального МЧС, министерства социальной защиты, муниципальных органов и общественных объединений.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Среди более миллиона человек, принявших участие в ликвидации последствий катастрофы, было более 3,5 тысячи жителей Татарстана. Отправленные через военкоматы, более 2700 татарстанцев, а также сотрудники крупных предприятий и студенты стройотрядов внесли значительный вклад в устранение последствий аварии.

Участники митинга почтили память скончавшихся после аварии минутой молчания и залпами почетного салюта. Красные розы были торжественно возложены у основания мемориала почетным караулом.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Высокопоставленные гости, включая полковника Алексея Быкова и Николая Суржко, отдали дань уважения, возложив красные гвоздики к мемориалу.

Отмечая дату 26 апреля 1986 года, когда произошла крупнейшая техногенная катастрофа XX века, участники вспоминали о событиях на Чернобыльской АЭС, которые привели к обширному радиоактивному загрязнению и затронули миллионы жизней в трех странах.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Благодаря героизму и самоотверженности ликвидаторов, которые рисковали своим здоровьем и жизнью, удалось предотвратить еще более катастрофические последствия. Их действия помогли защитить окружающую среду от дальнейшего распространения радиации.

Татарстанские участники ликвидации продолжают получать поддержку, проходя ежегодную реабилитацию в республиканском центре МЧС, а также медицинскую помощь предоставляется вдовам ушедших героев.