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Новости Татарстана и Казани
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В Казани состоялся митинг в память о погибших ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС
В Казани прошла торжественная церемония, посвященная 38-й годовщине Чернобыльской катастрофы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Собравшиеся соболезновали у мемориала в сквере на перекрестке проспектов Ямашева и Амирхана, чтобы отдать дань уважения тем, кто с честью выполнил свой долг во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В мероприятии участвовали представители регионального МЧС, министерства социальной защиты, муниципальных органов и общественных объединений.
Среди более миллиона человек, принявших участие в ликвидации последствий катастрофы, было более 3,5 тысячи жителей Татарстана. Отправленные через военкоматы, более 2700 татарстанцев, а также сотрудники крупных предприятий и студенты стройотрядов внесли значительный вклад в устранение последствий аварии.
Участники митинга почтили память скончавшихся после аварии минутой молчания и залпами почетного салюта. Красные розы были торжественно возложены у основания мемориала почетным караулом.
Высокопоставленные гости, включая полковника Алексея Быкова и Николая Суржко, отдали дань уважения, возложив красные гвоздики к мемориалу.
Отмечая дату 26 апреля 1986 года, когда произошла крупнейшая техногенная катастрофа XX века, участники вспоминали о событиях на Чернобыльской АЭС, которые привели к обширному радиоактивному загрязнению и затронули миллионы жизней в трех странах.
Благодаря героизму и самоотверженности ликвидаторов, которые рисковали своим здоровьем и жизнью, удалось предотвратить еще более катастрофические последствия. Их действия помогли защитить окружающую среду от дальнейшего распространения радиации.
Татарстанские участники ликвидации продолжают получать поддержку, проходя ежегодную реабилитацию в республиканском центре МЧС, а также медицинскую помощь предоставляется вдовам ушедших героев.
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