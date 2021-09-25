В Казани состоялся крупнейший игровой турнир «Киберпарк»

фото: Дарья Сайфиева

Сегодня Казань приняла крупнейший игровой турнир «Киберпарк». Мероприятие в IT-парке собрало на одной площадке создателей известных игр, стримеров, почетных гостей, любителей компьютерных и настольных игр и стало неформальным завершением форума Kazan Digital Week-2021.

Фото: © Дарья Сайфиева

Во внутреннем дворе технопарка была организована автовыставка, фотозоны и фудкорты, а в холле состоялись встреча любителей настольных игр и гиг-маркет. Гости фестиваля также смогли сфотографироваться с десятками косплееров в образах любимых персонажей или отдохнуть в библиотеке комиксов. В основном зале IT-парка состоялся открытый турнир среди поклонников популярных компьютерных игр: Dota 2, CS:GO и World of Tanks с призовым фондом 650 тыс. рублей.

Участники подобных состязаний, отметил руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров во время посещения IT-парка, обладают большим терпением и трудолюбием. Несмотря на то что зрителям кажется, будто перед ними «простая игра», — это большой труд, ведь «чтобы дойти до финала и одержать победу, [участникам] нужно пройти множество непростых этапов».

Фото: © Дарья Сайфиева

Мероприятие было организовано при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Минцифры РТ. Глава республиканского ведомства Айрат Хайруллин, также присутствовавший на турнире, рассказал, что турнир проводится в Татарстане впервые, однако имеет все шансы стать традиционным. Основная его цель — дать новый толчок развитию интерактивного контента и созданию национальных прикладных, интерактивных и игровых проектов на территории Татарстана.

Этой же цели может послужить и Международный чемпионат по киберспорту, на проведение которого планирует заявиться Казань, напомнил Хайруллин.

Фото: © Дарья Сайфиева

«Я уверен, что мероприятие („Киберпарк“ — прим. Т-и) станет ежегодным, традиционным вне зависимости от того сможем ли мы провести в столице Татарстана чемпионат мира по киберспорту или нет. Но я думаю, что мы, конечно, сможем», — добавил он.

Одним из знаменитых гостей мероприятия в Казани стал создатель Angry Birds, основатель крупнейшей стартап-конференции Slush Петер Вестербака. Обращаясь к участникам киберспортфестиваля, он напомнил, что Angry Birds создали трое друзей-студентов из Финляндии, которые и подумать не могли, что в эту игру будут играть миллионы людей из разных стран.

«Если трое молодых людей из Хельсинки смогли создать такую игру и раскрутить ее, то нет ничего, что помешало бы девушкам или юношам из Казани сделать что-то аналогичное», — заявил он.

Фото: © Дарья Сайфиева

Для юных разработчиков, мечтающих о собственных игровых проектах, на площадке IT -парка прошла образовательная конференция CP Conf посвященная созданию интерактивного контента и компьютерных игр. В качестве лекторов выступили представители крупнейших компаний Wargaming, My.Games (Mail.com), Xsolla и GD Forge.