В Казани состоялся конкурс стихов и песен «Рэхмэт, энием»

Фото: Федерация дзюдо РТ

Конкурс стихов, песен и музыкальных произведений «Спасибо, мама» – «Рэхмэт, энием», приуроченный к предстоящему Дню матери, состоялся на сцене казанского Дома актера имени Марселя Салимжанова.

Инициатором мероприятия выступила команда дзюдо и самбо «Казанские тигры» при поддержке Союза театральных деятелей РТ и Федерации дзюдо РТ.

Участниками конкурса стали юные спортсмены в возрасте от четырех до 13 лет. Всего в оргкомитет поступило более 100 видеозаявок. По словам председателя жюри конкурса – руководительницы студии «Репетиция» при Союзе театральных деятелей РТ, актрисы театра и кино Гузель Сибгатуллиной, конкурс организовали по инициативе тренерского штаба команды для раскрытия талантов юных спортсменов и их культурологического воспитания.

«Мы не ожидали такого большого количества заявок и хорошего исполнительского уровня, учитывая, что конкурсанты – спортсмены, дзюдоисты и самбисты, и в большинстве своем не занимаются вокалом, музыкой и поэзией на профессиональной основе. Сегодня на сцене они брали, что называется, искренностью и душевным прочтением. Порадовал и хороший выбор авторов и произведений, посвященных маме, любви и отношению к ней. Все это прививает грамотное воспитание и уважение к семейным ценностям. Некоторые ребята буквально довели зал до слез и, я думаю, призвали многих взрослых задуматься о важных в нашей жизни вещах», – заметила Гузель Сибгатуллина.

На сцене Дома актера у многих детей состоялся творческий дебют. Они читали известные многим поколениям школьников стихотворения «Мама! глянь-ка из окошка» Афанасия Фета, «Разлука» Агнии Барто, «Человеку надо мало» Роберта Рождественского, «Берегите матерей» Анны Медик, стихи Петра Синявского, Виктора Гина, Эдуарда Асадова, Марии Куткар… На татарском языке прозвучали стихи Роберта Миннуллина, Газиза Набиуллина, Захиры Гомаровой.

Вокалисты исполнили знаменитую песню «Мама» Олега Газманова, «Песенку мамонтенка» Владимира Шаинского, «Мама, будь всегда со мною рядом» Анастасии Чешегоровой.

«Суть этого проекта – раскрыть таланты ребят. Убрать у них внутренние зажимы. Помочь стать более уверенными в себе и научить ребят грамотно владеть словом. Я искренне уверен, что мы в нашей команде дзюдо воспитываем элиту нации: честных, добрых и справедливых людей. Будущих командиров, руководителей, фермеров, ученых и врачей. Через стихи и песни на родном языке мы формируем у них бережное отношение к родителям, семье, любовь к Родине», – отметил в разговоре с журналистом «Татар-информа» главный тренер команды дзюдо и самбо «Казанские тигры» и инициатор конкурса Руслан Шигабетдинов.

Победители и призеры получили подарки от Федерации дзюдо РТ – сертификаты в магазины спорттоваров, канцелярские принадлежности и сладости от партнеров проекта. Обладателями Гран-при стали братья Руслан и Данил Хабибуллины, а также Хайдар Хаммадиев. Им вручили денежную премию от организаторов проекта.

Фото: Федерация дзюдо РТ.