В Казани состоялся концерт выдающегося баяниста Юрия Шишкина

Фото: архив «ДШИ №2».

19 ноября 2025 года на сцене «Детской школы искусств №2» Казани состоялся концерт Заслуженного артиста России, лауреата международных конкурсов и солиста Ростовской государственной филармонии Юрия Шишкина, в рамках его российского турне.

Юрий Шишкин признан одним из лучших современных баянистов. Его исполнительское искусство отличается высокой техникой, мастерством создания масштабной образной партитуры, владением музыкальной живописью и богатой динамикой звучания. Музыкант активно развивает баянное исполнительство в России и за рубежом, ищет новые приемы игры и выразительные средства, демонстрируя темперамент и артистизм.

На концерте прозвучали произведения, ранее неизвестные казанской публике, многие из которых были переложены для баяна, а некоторые написаны специально для Юрия Шишкина. Среди них – пьеса о Ермаке, созданная патриархом российской домры Александром Цыганковым. Зрители с восхищением слушали виртуозное исполнение, отмечая тончайшие нюансы динамики и выразительности.

«Детская школа искусств №2» активно ведет просветительскую работу, ежегодно реализуя проекты для детей и молодежи: «Наши дети – наши таланты», «Концерты старинной музыки», «…Культура – любовь к миру», «Казанские исторические концерты». Недавно школа совместно с Казанской государственной консерваторией им. Н. Жиганова запустила новый проект «По законам красоты».