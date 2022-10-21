Выступление консула, песни и «шашу»: в Казани прошел концерт ко Дню Республики Казахстан

© Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Доме дружбы народов Татарстана в Казани сегодня состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Республики Казахстан.

«День Республики Казахстан связан с датой 25 октября 1990 года, когда Верховным советом была принята декларация о суверенитете Казахстана как независимого государства. Казахстан впервые заявил о себе как о уникальном территориальном субъекте имеющим свое мировоззрение, обычаи, традиции, а также собственное видение будущего. За годы независимости Казахстан состоялся как зрелое государство с устойчивыми институтами и сильной конкурентоспособной экономикой. Сегодня у нас большой праздник», — обратился к присутствующим в зале Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дипломат отметил, что в системе внешнеполитических приоритетов Казахстана Россия по праву занимает особое место. Кроме того, он подчеркнул, что за годы дипломатических отношений сторонам удалось достичь уровень стратегического партнерства, основанного на прочном фундаменте дружбы народов и взаимном уважении суверенитетов друг друга.

«История нашего сотрудничества за последние десятилетия показала, что с учетом динамичного многообразия глобальных вызовов и угроз, многих возможностей и горизонтов мы всегда останемся добрыми соседями и стабильными партнерами», — добавил Искаков.

Помимо прочего, по мнению консула, необходимо проводить Дни культуры Казахстана в России. Он уверен, что это поможет не только сблизить народы, но и продемонстрирует мировому сообществу культурное единение и дружбу двух стран. По его словам, благодаря единению и сплоченности россиян и казахстанцев возможно динамичное развитие различных сфер деятельности.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поздравления по случаю Дня Республики Казахстан прозвучали и от депутата Государственного Совета РТ Риммы Ратниковой. Она особо отметили нерушимую дружбу между странами, сохраняющуюся на протяжении многих лет.

«На протяжении 30 лет дипломатических отношений между странами было немало трудностей у каждой из сторон, но мы смогли через это пройти и по сей день остаемся близкими друг другу. У нас есть взаимопонимание между народами, которое обеспечивается добрым отношением представителей всех национальностей. Мы вместе строим жизнь, развиваемся и идем вперед», — сказала парламентарий.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выступил с речью и руководитель исполкома Ассамблеи народов РТ Константин Яковлев. «Татарстан — уникальный край, в нем проживает представители примерно 173 разных национальностей. Мы все дружны и не можем жить по-другому — только уважать и любить друг друга. Без соседства невозможна жизнь. Неслучайно 2023 год объявлен в РТ Годом национальных культур и традиций. В республике живут самые светлые и добрые люди, которые всегда готовы прийти на помощь, поэтому наш регион богат и развивается. А ведь наше богатство — это люди. Казахстан — наши самые близкие друзья», — заверил общественник.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Представители казахской общины продемонстрировали национальные традиции народа. Прозвучали казахские песни и были исполнены казахские танцы. В завершение вечера для гостей был проведен обряд «шашу» — зрителей осыпали сладостями.