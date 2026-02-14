В Казани состоялся IV Республиканский фестиваль китайского языка

Фото: vk.com/club216454856

В столице Татарстана на базе гимназии №183 в преддверии китайского Нового года прошел IV Республиканский фестиваль китайского языка. Об этом сообщается на странице образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Открыла мероприятие заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова. Гостями события стали и. о. Генерального консула КНР в Казани господин Цао Лунцюань, директор Института Конфуция Казанского федерального университета с китайской стороны госпожа И Яньпин, президент Университета управления «ТИСБИ» и национальный координатор сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в РФ Нелла Прусс.

В рамках фестиваля был организован круглый стол, посвященный опыту международного сотрудничества и перспективам изучения китайского языка и культуры в школах. В нем приняли участие представители Управления образования Казани и Института Конфуция, директора ряда школ города, районов РТ и других регионов России.

Программа мероприятия включала разнообразные мастер-классы: по завязыванию китайских узлов (чжунгоцзе), искусству каллиграфии, китайской живописи, вырезанию из бумаги (цзяньчжи), китайским уличным играм. В их организации оказались задействованы волонтеры Института Конфуция.

Желающие из числа школьников попробовали свои силы в творческих конкурсах «Лучшая маска героев пекинской оперы» и «Лучшее изображение дракона». В частности, лучшую маску изготовил ученик 183-й гимназии Демид Глотов.

Фестиваль завершился праздничным концертом, в котором приняли участие студенты Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова, учителя китайского языка кукморского Многопрофильного лицея имени А. М. Булатова, учащиеся гимназии №183, лицея №182, лицея №187, многопрофильной школы №181 и лицея №79 города Казани.