В Казани состоялся гала-концерт юных одаренных музыкантов «Звезды из Завтра»

Фото: Василий Иванов / предоставлено пресс-службой ГБКЗ имени С. Сайдашева

В Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялся гала-концерт республиканской программы поддержки юных музыкантов «Звезды из Завтра». На сцену с профессиональным оркестром La Primavera в Казани вышли юные участники из детских музыкальных школ и школ искусств Казани, Зеленодольского, Высокогорского, Кукморского, Балтасинского и Арского районов Татарстана.

Гала-концерт открылся «Гимном музыки» Вадима Жаркова, которую исполнил лауреат международных и всероссийских конкурсов — старший хор Piccolini детской музыкальной школы №4 Казани под руководством заслуженного работника культуры РТ Светланы Семеновой. За дирижерским пультом стоял маэстро Рустем Абязов.

Затем в исполнении юных музыкантов прозвучали произведения Фредерика Шопена, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Льва Мендельсона, Юбера Жиро, Манфреда Шмитца и многих других композиторов. В концерте приняли участие ученики разных классов. Самому юному исполнителю — всего семь лет.

Создатель проекта и художественный руководитель камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов заметил, что из Казани на участие в фестивале в этом году поступило 146 заявок, а еще 100 — из районов республики. На сцену вышли самые достойные юные артисты. Однако называть это масштабное событие конкурсом не совсем уместно.

Фото: © Василий Иванов / предоставлено пресс-службой ГБКЗ имени С. Сайдашева

«Все-таки это ближе к фестивалю. У нас нет задачи кого-то отсеять. Конечно, на гала-концерты проходят самые достойные, и для этого я прослушиваю все заявки, сколько их есть. Мы стараемся дать возможность как можно большему количеству детишек сыграть с оркестром», — пояснил маэстро.

Рустем Абязов прослушивал юных музыкантов в столице Татарстана, а также путешествовал по районам республики, где отбирал детей для гала-концерта. «Нам не трудно, —сказал маэстро, говоря о разъездах. — Труднее — детям и их педагогам, чтобы подготовиться и сыграть с оркестром. А это дорогого стоит! Те, кто хоть разочек поиграл с оркестром, будут к этому стремиться постоянно! И если ребенок при помощи педагога достиг такого уровня, что смог сыграть с оркестром, то это для него огромный творческий успех».

Худрук La Primavera добавил, что с большим вниманием относится к приезжим детям. «Пару лет назад я удивился, когда из Кукморского района приехал скрипач и стал играть очень прилично. Насколько я знаю, он поступил в Казанский музыкальный колледж. А в этом году оттуда же приехал баянист, что меня опять же приятно удивило. Понятно, что в Казани есть много музыкальных школ и есть какая-то атмосфера, в которой они варятся, а в других муниципальных районах такого нет. И когда там появляются такие звездочки, меня это радует особенно», — подчеркнул мэтр.

Фото: © Василий Иванов / предоставлено пресс-службой ГБКЗ имени С. Сайдашева

Заявки на прослушивание поступают в проект «Звезды из Завтра» в конце сентября, сами прослушивания проходят, как правило, в ноябре. Уже после прослушивания юные музыканты, прошедшие отбор, начинают активно готовиться к гала-концерту. Первый гала-концерт проходит в Казани, а концерты в крупных городах республики организуют в апреле.

Республиканская программа «Звезды из Завтра» существует восемь лет. За это время в ней приняли участие около 2 тыс. юных исполнителей. Последние три года программа получила республиканский статус и проходит при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и Министерства культуры РТ. Участники программы «Звезды из Завтра» приглашаются в телевизионные проекты «Синяя птица», «Лучше всех», фестиваль «Добрая волна». Также юные дарования принимали участие в Дельфийских играх и становились стипендиатами фонда «Новые имена», международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

«Списки всех финалистов программы мы подаем в высшие и средние музыкальные заведения Татарстана, чтобы на этих ребят обратили внимание. Мы посылаем эти списки и видео на конкурсы „Щелкунчик“, „Синяя птица“, а бывает так, что они и сами к нам обращаются. В этом году, например, один российский канал попросил ребят. Посмотрим, как это все будет развиваться. С фондом Спивакова у нас тесные взаимоотношения. Наши ребята играют у них на фестивалях, они нам дают тоже своих звездочек», — рассказал маэстро.