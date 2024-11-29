В Казани состоялся гала-концерт XVII фестиваля художественного творчества людей с ОВЗ

В Казани состоялся гала-концерт XVII фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Возьмемся за руки, друзья!». Площадкой творческой встречи стал ДК имени Саид-Галиева, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Фестиваль проводится в Татарстане с 2008 года, и с каждым разом он привлекает все больше гостей. Популярность творческого праздника увеличивается, растут и взрослеют артисты. Это трогательный и значимый проект, благодаря которому дети с особенностями здоровья могут раскрывать свои таланты и достигать результатов даже на профессиональной сцене. В этот раз гала-концерт объединил более 30 специальных учреждений со всей республики, 230 ребят поделились со зрителями своими переживаниями и мыслями через искусство.

«"Возьмемся за руки, друзья!" - самый добрый и вдохновляющий фестиваль! Депутаты-единороссы Советского района Казани поддерживают этот проект, являются лучшими его друзьями. Не пропускаем ни одного гала-концерта. Для нас самая большая радость – видеть успехи детей, их творческий рост и развитие», - прокомментировала член президиума регионального политсовета «Единой России», депутат Госсовета РТ, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Так сложилось, что фестиваль всегда проходит в преддверии новогоднего волшебства, а это значит, что у его участников должны исполняться заветные мечты.

«Активисты партии "Единая Россия" вместе с руководителями предприятий Советского района дарят чудо маленьким артистам. Каждому ребенку вручаем подарки. Речь идет не только о сладостях и игрушках, но и о необычных пожеланиях. О них ребята рассказывают в письмах главному новогоднему волшебнику – Деду Морозу. Кто-то хочет прокатиться на поезде, а кто-то – увидеть, как пекут хлеб. Желания обязательно должны сбываться», - подчеркнула Маврина.

Участников гала-концерта поздравили министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова и глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов. Они пожелали юным артистам дальнейших творческих успехов и ярких выступлений.

Напомним, ежегодно в отборочных этапах фестиваля участвуют около тысячи человек, большинство из которых — дети-сироты, воспитанники домов-интернатов и специальных учреждений Татарстана. В разные годы гостями гала-концерта были известные певцы — народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов, финалистка шоу «Голос» Эльмира Калимуллина и другие. В прошлом году о фестивале сняли документальный фильм «На сцене». Лента рассказывает о социальной реабилитации детей с ОВЗ через творчество.

«Выступаю на фестивале во второй раз, мне очень нравится. Любой может развить свои творческие навыки. Я, например, стал лучше читать стихи», - рассказал участник фестиваля Арслан Насыров.

Такие встречи создают инклюзивное пространство, где дети с особенностями могут встречаться и увлекательно проводить время. Присоединиться к фестивалю могут коллективы и сольные артисты. Участники должны подготовить творческий номер: песню, танец, чтение литературных произведений или игру на музыкальном инструменте.

«Здесь очень душевная атмосфера, много добрых людей. Приятно сюда приезжать, видеть счастливые лица, находить новых друзей», - прокомментировала юная ведущая вечера София Сякаева.

Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!» проходит при содействии администрации Советского района Казани, депутатов всех уровней, руководителей предприятий и организаций района.

фото: пресс-служба «Единой России»