В Казани состоялся форум «Рабочая молодежь и общественные инициативы»

В преддверии Дня молодежи Штаб общественной поддержки «Единой России» организовал в столице Татарстана форум «Рабочая молодежь и общественные инициативы». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

На форум прибыли молодые специалисты из 60 компанийй и организаций Татарстана (КАМАЗа, «Казаньоргсинтеза», Казанского оптико-механического завода, Казанского порохового завода, Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, «Нэфис Косметикс», Татэлектромонтажа и других). В общей сложности число участников мероприятия превысило 200 человек.

Одним из гостей события стал заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения партии и руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Совете республики Юрий Камалтынов.

«Всё, что связано с молодежью, <...> всегда актуально, потому что сегодня молодежь — это те, кто завтра возглавит трудовые коллективы, будут трудиться на госслужбе. И поэтому, занимаясь сегодня активной молодежью, мы фактически готовим лидеров завтрашнего дня», — выразил уверенность политик.

«Диалог всегда полезен, и проведение подобных мероприятий позволяет услышать абсолютно разные точки зрения, в том числе и те, которые нам не очень приятны. Сегодняшнее мероприятие очень важно, прошли уже круглые столы, они были очень интересные, ребята высказывали интересные мысли. Я думаю, что после обобщения это позволит в том числе и региональному отделению партии „Единая Россия“ что-то скорректировать в своей работе с молодежью», — добавил Камалтынов.

Руководитель фракции единороссов в республиканском парламенте выступил и на пленарном заседании. Также среди выступивших там оказались руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» РТ Камиль Садриев, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, начальник отдела высшего образования Министерства образования и науки РТ Ленар Яруллин и заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров.