В Казани состоялся фестиваль робототехники и технологического творчества

В Казани прошел фестиваль робототехники и технологического творчества «АкРобот», собравший около 300 участников из столицы Татарстана и Зеленодольска.

Основной целью мероприятия стала популяризация научно-технического творчества среди детей, развитие у них навыков практического решения инженерно-технических задач, а также формирование представлений о Поволжье как о развитом регионе страны.

Отдельное внимание уделялось вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения через вовлечение в современные технологические направления.

В программу вошли 12 номинаций. В их числе – «Современные спутниковые технологии» и «Миссия невыполнима», где участникам предстояло собрать и запрограммировать робота для выполнения поставленной задачи.

Также были представлены творческие категории, отборочные этапы чемпионатов «РобоКап» и «РобоФинист», а также конкурс стартапов. Самым юным участником стал ученик 6 класса, представивший проект робота-метиз-мастера.

С приветственными словами к участникам и гостям обратились помощник Раиса Республики Татарстан, председатель Совета регионального отделения Движения Первых в Республике Татарстан Тимур Сулейманов, заместитель министра цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан Булат Габдрахманов, директор по персоналу и организационному развитию аэропорта Казани Дарья Осенкова, а также идейные вдохновители мероприятия – руководитель клуба MakerLab Александр Четвергов и руководитель клуба «Рободом» Айдар Ашрапов.

В своем выступлении Тимур Сулейманов подчеркнул значимость гармоничного развития участников и роль технологий в современном обществе:

«Мне кажется, в этом весь символизм сегодняшнего мероприятия. Оно делает так, чтобы роботы были все-таки такими одухотворенными.Чтобы роботы служили людям, развитию и гармонии. И чтобы оно было так, безусловно, важно, чтобы те люди, которые их программируют и влияют на те дела, которым они будут служить, чтобы они сами были именно таковыми», – рассказал он.

Также 7 мая в Казани состоится открытый турнир Республики Татарстан по робототехнике и технологическому предпринимательству «РобоКазань». Мероприятие пройдет на площадке IT-парка в рамках празднования Дня радио.

Участниками турнира смогут стать дети в возрасте от 6 до 18 лет. Программа соревнований будет включать шесть соревновательных треков.

