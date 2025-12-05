В Казани состоялось заседание Ассоциации молодежных парламентов ПФО

Фото: пресс-служба Полномочного представителя президента РФ в ПФО

4 декабря 2025 года в Казани прошло XIII заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов ПФО. Заседание позволило наметить конкретные шаги по развитию туризма и повышению эффективности работы молодежных парламентов в Приволжском федеральном округе.

В мероприятии участвовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, а также члены Совета законодателей ПФО во главе с председателем Евгением Люлиным. Модератором заседания выступил координатор Ассоциации молодежных парламентов Владимир Москаленко.

Олег Машковцев в своем обращении подчеркнул необходимость улучшения нормативно-правовой базы и решения проблем походного туризма. Особое внимание было уделено роли туризма в патриотическом воспитании молодежи и государственным программам поддержки отрасли.

«Походный туризм позволяет решать государственные задачи в сфере здоровьесбережения, способствует формированию у детей и молодежи любви к Родине и познанию особенностей регионов, развивает командообразование и характер, а также готовит к службе в рядах Вооруженных Сил. Очевидно, что сфере туризма необходима максимальная поддержка», – отметил Машковцев.

Ключевым мероприятием для молодых парламентариев станет участие в заседании Совета законодателей ПФО, которое посетит полномочный представитель Президента России в округе Игорь Комаров.