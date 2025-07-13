В Казани состоялось закрытие Чемпионата РФ по радиоуправляемым яхтам

Фото: Телеграм-канал Ассоциации Радиояхт России

Награждение участников Чемпионата и Первенства России в классе радиоуправляемых яхт состоялось сегодня в казанском яхт-клубе «Призма» на полуострове Локомотив.

Битва спортсменов России в классе радиоуправляемых яхт «IOM»,«10R» и «10R»(ММ) проходила с 8 по 13 июля.

В чемпионате приняли участие 120 спортсменов от 10 до 80 лет со всей России. Чемпионат организован Всероссийской Федерацией парусного спорта, а также Федерацией парусного спорта Республики Татарстан и компанией «Паруса».

Фото: Всероссийская федерация парусного спорта

Про историю и развитие радиоуправляемого яхтинга в Казани рассказал участник Чемпионата-2025 Глеб Харлип.

«В Казани, насколько мне известно, существовало две больших радио-яхтенных школы. Казань была одним из центров радио-яхтинга в стране. Последние лет 5-6 у нас прям идет такое взрывное восстановление радиояхтинга, и Казань снова стала центром парусного спорта, радиояхт. Если Астрахань у нас судомодельный спорт и яхты, то по парусу это уже Казань», — пояснил он.

Также Харлип заявил, что июльские соревнования на Волге были весьма трудными.

«Гонки были сложные, акватория нам преподнесла много сюрпризов. Был и штиль, были и шквальные порывы», — поделился спортсмен.

Фото: Всероссийская федерация парусного спорта

По его словам, яхтсмены тренировались на лодках 4-х классов.

«Это были “10R” — это лодки 1,5 метра длиной, большие паруса, мачта высотой 2,15 метра. Это самые быстрые лодки в мире. У нас был день лодки класса M. Это лодочки чуть-чуть поменьше, но такие же высокие мачты и очень красивые паруса. Это можно считать лодки класса “Формула-1”. Они вторые по скорости, но очень индивидуальные, каждый спортсмен их подбирает от себя. Потом были лодки класса “1 метр”. Это самые распространенные классы в мире. Их насчитывается свыше 8 тысяч лодок по всему миру. Правила этого международного класса не менялись с 80-х годов. Ну, соответственно, чем выше уровень спортсмена, тем сложнее лодка», — подчеркнул он.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Гонщик-яхтсмен и судья 1-й категории ВФПС Юрий Гончаров сообщил, что такие Чемпионаты бывают единожды в год.

«В России соревнование бывает 1 раз в год, но случаются и клубные соревнования. Допустим, “Кубок Кремля”, “Кубок Удмуртии”, “Кубок Чувашии”, “Кубок Московской области”», — добавил он.

Радиоуправляемый яхтинг — дорогой спорт, подметил Гончаров.

«Парусный спорт — это самый шикарный, самый красивый вид спорта. Он один из самых дорогих. 2-е место занимает после гонок “Формулы-1”», — заметил спортивный судья.

Награждения победителей началось с оглашения самых больших классов яхт и до меньших: «10R», затем категория «Marble Head», потом IOM и «10R» (MM).

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

В первенстве победили Даниил Кузьмин и Иван Лыгин – воспитанники мастера спорта по авиамоделизму, победителя Первенства Санкт-Петербурга и Ленинградской области по радиоуправляемым моделям яхт в личном зачете Сергея Соколова.

Чемпионами России в своих классах стали Игорь Амбаров из Тюмени, Алексей Семенов из Казани и Радиф Шайхиев из Казани.

В неофициальном зачете лидировал гость из Белоруссии – Дмитрий Койпиш.

Отметим, заявку на участие в Чемпионате России в классе радиоуправляемых яхт можно подать до 1 августа 2026 года на официальном сайте ВФПС РФ.