В Казани состоялось торжественное открытие турнира по футболу «Стальная воля»

Сегодня, 8 сентября, в Казани прошло торжественное открытие турнира «Стальная воля», всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ.

Само мероприятие состоялось в спортивном комплексе «КАИ Олимп», а участие в ней приняли министр спорта Татарстана Владимир Леонов, чемпион Паралимпийских игр по футболу лиц с церебральным параличом Иван Потехин и руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин и многие другие.

«В Татарстане достаточно давно уделяют внимание данной категории граждан, многое для этого делаем: проводим турниры, создаем площадки, уделяем большое внимание, поэтому мы считаем, что это правильный тренд. И в конце хотел поблагодарить РФС, всех кто связан с данным мероприятием, что приехали, нашли время и мы всем вместе собрались здесь. Желаю всем хорошего настроения, хороших стартов, обязательно локальных и больших побед, только вперед!», – заявил на торжественном открытии министр спорта РТ Леонов.

Стоит отметить, что соревнования пройдут в шести дисциплинах: футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН), футбол глухих, футбол слепых B1, футбол на электроколясках; футбол лиц с заболеваниями ЦП (церебральный паралич), футбол ампутантов.

Казанский этап всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ пройдет с 8 по 11 сентября. В турнире участвуют более 400 человек из 20 регионов России.