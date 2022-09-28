Минниханов открыл мечеть «Рауза» на улице Сеченова в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в открытии мечети «Рауза» в Советском районе Казани. Храм расположен по адресу: ул. Сеченова, д. 21. В микрорайоне нет мечетей, поэтому это событие стало долгожданным подарком для мусульман.

Помимо руководителя республики, в церемонии также приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. Мечеть была построена семьей министра, а название дано в честь его матери.

Проектировал здание «Татинвестгражданпроект». По словам имама новой мечети Ильнура хазрата Вафина, при проектировании определенных архитектурных запросов не было. Основным требованием было удобство прихожан — как мужчин, так и женщин. По словам имама, мечеть должна стать воплощенным «назиданием», чтобы верующие ценили своих матерей.

На первом этаже двухэтажного здания расположен мужской зал на 300 человек и тахаратхана (комната для омовений — прим. Т-и), а на втором — зал для женщин, рассчитанный на 75 человек. В мечети имеются учебные классы, а цокольный этаж выделен под кухню и столовую для проведения маджлисов.