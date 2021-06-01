В Казани состоялось первое заседание родительского комитета при Минмолодежи Татарстана

В Казани состоялась первая встреча членов родительского комитета при Министерстве по делам молодежи Татарстана. Участники поделились своим опытом в воспитании подростков и обсудили актуальные проблемы. В мероприятии поучаствовал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, который также является родителем подростка.

«Мне бы хотелось, чтобы мы нашли форму и площадку для постоянного диалога и выстраивания отношений с подростками. Мы готовы обсуждать любые темы. Как Министерство по делам молодежи, мы должны четко понимать молодого человека, здесь нам поможет ваше экспертное мнение», — обратился к собравшимся министр.

Он напомнил, что в этом году главной темой министерства стала работа с подростками. Для этого была создана платформа MinMolTeens, где хотят сформулировать форму и способы коммуникации с молодыми людьми.

На первую встречу пришли порядка 20 родителей, которые поделились своим опытом в воспитании подростков, отношением к трендам и психологии. Так, одним из спикеров стала руководитель детского города KidSpace и мама троих детей Елена Тихонова.

«Мне кажется, что это хорошая площадка для того, чтобы навести мосты между родителями и специалистами, психологами и педагогами. Эта встреча должна напомнить всем родителям, что ответственность за детей несут именно они, и семья — это то, что формирует личность ребенка», — сказала собеседник.

Она подчеркнула, что со временем у родителей появляется соблазн переложить ответственность за воспитание подростка на школу или общество, но нужно помнить, что так делать нельзя.

Эта встреча стала первой и экспериментальной, их планируют проводить регулярно — в зависимости от активности родителей. Посетить ее может любой, также ведется трансляция в YouTube.