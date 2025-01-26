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Общество 26 января 2025 10:01

В Казани состоялось первое в этому году заседание Епархиального совета

Фото: tatmitropolia.ru

В минувшую пятницу в Казанском епархиальном управлении по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла состоялось первое в наступившем году заседание Епархиального совета. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

На заседании особое внимание было уделено вопросам, связанным с идентификацией предполагаемых мощей святого мученика Феодора Болгарского.

Иерей Антоний Ермошин, возглавляющий епархиальную комиссию по канонизации святых, представил отчет о текущей и планируемой работе, которая проводится совместно с Синодальной комиссией по канонизации святых Русской Православной Церкви.

Члены совета Казанской епархии выразили признательность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в исследованиях, связанных с идентификацией мощей мученика Феодора, и вынесли решение о продолжении исследований в данном направлении.

#православие #татарстанская митрополия
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