В Казани состоялось открытие хоккейного турнира Кубок «Дружбы-Дуслык»

Сегодня в казанском Дворце спорта состоялось торжественное открытие хоккейного межконфессионального турнира Кубок «Дружбы-Дуслык».

По такому случаю в Казани собрались звезды советского хоккея Александр Якушев, Ирек Гимаев, Владимир Мышкин, а также президент КХЛ Алексей Морозов. Ветераны казанского хоккея во главе с легендарным снайпером Геннадием Масловым. Цвет казанского православного и мусульманского духовенства. Наконец, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, пожелавший всем участникам побед.

«Рад приветствовать вас на большом спортивном празднике. Казань в очередной раз подтверждает статус спортивной столицы страны. Культ спорта одинаково поощряется и в православии, и в исламе. И цель у нас одна — мир и дружба, что явствует из названия турнира. В наше непростое время мы должны быть сильными, но всегда и всем предлагаем мир и дружбу, занятие хоккеем. Пусть победит сильнейший и больше красивых голов», – заявил Песошин.

Праздник хоккея открыло показательное выступление команды синхронного фигурного катания «Идель». Трибуны были заполнены практически полностью при переполненном публикой фойе, где в лотерею разыгрывали две клюшки «Заряд», смартфоны, беспроводные наушники. Все было интересно.

Митрополит Муромский и Мончегорский Виктор Демидов, курирующий в РПЦ спорт, передал спортсменам благословение Патриарха Кирилла и подчеркнул стремление нашего народа к спорту.

«По благословению Патриарха Кирилла приветствую вас на традиционном хоккейном турнире. Он проводится в феврале. С прошлого февраля нам бросили сильный вызов, мы его приняли. Гарантирую, что все у нас получится — ответ в названии турнира. Дружба это гарантия нашей силы и единства нашего многонационального народа. Турнир демонстрирует нашу духовную и физическую силу. Стремление к спорту это особа черта нашего народа, это занятие сильнейших. Никогда не будет побежден наш народ, с нами Бог».

В свою очередь, Муфтий ДУМ РТ Камиль Самигуллин назвал пророка спортсменом.

«Пророк сказал, что сильные верующие лучше слабых верующих. Сам пророк был спортсменом, как и наш выдающийся ученый и богослов Марждани — это был очень авторитетный борец. Хоккей чисто мужской вид спорта, и хоккей нас объединяет!», – подчеркнул Самигуллин.

А вице-президент Федерации хоккея РТ, Андрей Рябов, основатель турнира поблагодарил организаторов Кубка и пообещал, что турнир будет ежегодным.

«Спасибо, что нам поверили три года назад, хотя у нас не было никакого опыта. Обещаю, что наш Кубок будет разыгрываться ежегодно. Будем приобретать новых друзей, расширять состав участников. Низкий вам всем поклон за поддержку хоккея, а это спорт номер один в нашей республике. Мы едины и непобедимы!», – подытожил Рябов.