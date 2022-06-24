На заседании общественной палаты РТ обсудили независимую оценку услуг

В пятницу, 24 июня, в Казани состоялось 10 заседание Общественной палаты Татарстана шестого созыва. На нем были представлены отчёты о независимой оценке качества оказания услуг в организациях здравоохранения, образования и социального обслуживания, а также о работе общественной наблюдательной комиссии с 2019 по 2022 годы.

«В сегодняшнем заседании 25 человек принимают участие через режим ВКС, 38 человек присутствуют лично и 13 отсутствуют по уважительным причинам», - заявила перед началом заседания Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Первым выступил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин. Он рассказал, что независимая оценка качества услуг за 2021 год была проведена в 45 организациях социального обслуживания. Общий средний балл составил 97.

«Недостатками, выявленными при оценке стали отсутствие оборудования территории и помещений условиями для инвалидов, среди которых выделение стоянок, поручней, адаптированных лифтов, расширенных дверных проемов, специальных санитарно-гигиенических помещений, дублирование табличек со шрифтом Брайля», – отметил Мубаракшин.

Также отчитался о независимых оценках заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов. Проверка была проведена в 60 медицинских организациях.

Отдельно был поднят вопрос качества оказываемых услуг в студенческой поликлинике в Казани. По словам Президента Лиги студентов РТ Руфата Киямова, во время наплыва студентов для медосмотра, образуются большие очереди в кабинеты. Эта тема была взята на контроль представителем Министерства здравоохранения РТ.

Далее был зачитан доклад о работе наблюдательной комиссии Общественной палаты РТ, а также о предстоящем форуме «Сообщество», который пройдет в Казани. В конце заседания были награждены члены Общественной палаты РТ.