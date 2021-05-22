В Казани состоялись съемки первой части докфильма Валдиса Пельша

Телеведущий и шоумен Валдис Пельш провел в Казани съемки, посвященные известным выпускникам Казанского университета. Эпизод войдет в первую часть документального фильма «Татарстан. Дорогами открытий», который расскажет о туристическом потенциале республики, ее истории, культуре и живописных местах.

Подготовка к съемкам велась на протяжении трех месяцев.

«Все знают, что Владимир Ульянов-Ленин был студентом Императорского Казанского университета, но мало кто знает историю братьев Толстых, которые тоже учились здесь. А Лев Толстой так и не окончил университет. Мне кажется, это будет интересная информация для наших зрителей», — цитирует Пельша пресс-служба КФУ.

По словам телеведущего, он мечтает, чтобы его фильм стал открытием не только для россиян, но и для жителей самой республики. Для этого он планирует включить в проект только самые интересные факты и истории.

Вторая часть картины будет сниматься осенью 2021 года.