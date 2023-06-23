В Казани состоялись конные забеги в рамках Сабантуя

Сегодня на казанском ипподроме в рамках Сабантуя прошли многочисленные конные забеги.

Взял приз в стартовом забеге жокей Линур Шаяхметов из Тюлячинского района на жеребце Алтын РТ.

Всего сегодня состоялось 14 забегов, четыре с половиной часа лошади радовали людей. Скачки чередовались – всадники и наездники на небольших колесницах. 1.600 метров пролетали за две минуты. А спорить было за что. Минимальный призовой фонд был в 50.000 рублей, максимальный – 350.000 от «Татнефти», большинство лошадей принадлежало как раз нефтяникам. Разные забеги на разных лошадях, и по возрасту, и по породе.

Начали, разумеется, с татарской породы, помнящей времена Чингис-хана, за день такая небольшая (рост 135 см в холке) может без перерыва пробежать 300 км!

Соревновались признанные мастера, имеющие в своем активе 8,7 млн.руб призовых и юные наездники с призами в 200 рублей. Порой на забег выходили родные братья, Геннадий и Эдуард Большаковы, они в других гонках успели поучаствовать.

Собственно лошади были родом из США, Швеции, Финляндии, Франции, с Дона, Урала, но большая часть местные, из богатых конюшен «Татнефти». Так что лошади людей порадовали, праздник удался.